"Новые скрытые санкции". Китайские банки блокируют расчеты российских экспортеров зерновых

Банки дружественных или нейтральных стран начали блокировать расчеты российских экспортеров продовольствия после принятия в США закона, направленного на "снижение зависимости других стран от российской сельхозпродукции". Об этом сообщил предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, передает корреспондент Накануне.RU.

Россия является мировым лидером по экспорту зерна, в 2023 году мы экспортировали 70 млн тонн на 17 млрд долларов, по данным Минсельхоза РФ.

"Я не могу сказать, что мы решили проблему скрытых санкций, в первую очередь это банковские расчеты, все с новой силой вспыхнуло из-за новых инициатив США, и на уровне банковской системы мы получили проблемы с расчетами от тех стран, от которых мы ожидали меньше всего – Ближний Восток, Турция, Китай", – сообщил Зернин.

По его словам, проблемы с обслуживанием со стороны крупнейших банков Китая разрастаются, они не проводят платежи российских экспортеров зерновых и зернобобовых. Он считает, что банки "просто не хотят заморачиваться".

Ранее стало известно, что главный для российских импортеров банк Китая Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с РФ.