09 Февраля 2024
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Общество За рубежом
Фото: victory.rusarchives.ru

Бербок-старший придерживался в молодости идей национал-социализма.

Немецкое издание Bild сегодня вышло с публикацией о дедушке министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. По данным газеты, которая ссылается на некое досье, Вальдемар Бербок был офицером вермахта и сторонником идей нацизма.

Бербок жил в 1913-216 гг. При этом министр иностранных дел неоднократно рассказывала о своем деде на мемориальных мероприятиях. Она упоминала, что он участвовал в военных действиях во время Второй мировой в качестве инженера подразделения по ремонту зенитных орудий.

Однако в досье, на которое ссылается газета, говорится, что Бербок был не рядовым солдатом, а полковником, придерживавшимся идей национал-социализма, читал книгу Гитлера "Моя борьба" (признана в России экстремистским материалом и запрещена к распространению).

Также в 1944 году Бербок был награжден крестом "За военные заслуги" с мечами (награждались только участники боевых действий, проявившие храбрость и мужество в боях с врагом).

Теги: анналена бербок, германия, нацисты


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