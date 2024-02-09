Путин и Совбез обсудили природные пожары и паводки

Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза. Темами разговора стали природные пожары и паводок.

"Мы в этом составе разные темы обсуждаем. К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать всё для того, чтобы минимизировать последствия. Давайте сегодня об этом и поговорим", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, в 2023 г. от лесных пожаров пострадали, например, Свердловская и Тюменская области.