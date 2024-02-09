Полицейские задержали мужчин, избивших в Тюмени подростков из-за шапки

Тюменские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в избиении подростков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел 5 февраля, в микрорайоне Новопатрушево. О происшествии сообщила мать пострадавшего мальчика в соцсетях. Она же опубликовала видеозапись с камер, установленных в подъезде дома. 16-летний сын женщины с другом был в гостях у своей подруги - все трое являются учениками одного класса.

Подростки пересеклись с двумя взрослыми мужчинами. Им не понравилась шапка мальчика с кадетской звездой, которую неадекваты приняли за армейскую.

Шапку сорвали, детей обозвали наркоманами. Юноша попытался отобрать вещь, однако его толкнули. Завязалась драка. Один из агрессоров напал на них с "розочкой" из бутылки. Одного подростка душили шарфом, у него разбита губа, все лицо — сплошной синяк. Девочку оттаскали за волосы и ударили в нос.