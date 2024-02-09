09 Февраля 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Костромская область в тройке лидеров по реконструкции объектов федеральной программы «Чистая вода»

Марат Хуснуллин отметил эффективную работу региона по обеспечению граждан качественной питьевой водой.

С начала 2023 года наибольшее количество объектов в рамках проекта «Чистая вода» построено и реконструировано в Брянской, Калужской и Костромской областях. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Регион активно участвует в программе, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. По поручению губернатора Сергея Ситникова, в первую очередь, обеспечиваются качественной питьевой водой населенные пункты с большим количеством жителей.

Так, в прошлом году были завершены работы по модернизации системы водоснабжения в Чухломе Костромской области. В рамках проекта проложено более 7 км новых водопроводных сетей, установлена станция водоочистки, насосная станция, два резервуара чистой воды. Завершены строительно-монтажные работы в Сухоногово и Сущево Костромского района, в северной части поселка Кадый, в Николо-Шанге Шарьинского района. Реконструированы системы водоснабжения в Солигаличе. Благодаря реализации данных проектов качество питьевого водоснабжения в 2023 году улучшено более чем для 11 тысяч человек.

Всего за все время реализации проекта в Костромской области было построено и реконструировано 28 объектов водоснабжения. Благодаря этому качественной питьевой водой обеспечено более 60 тысяч человек.

По информации профильного департамента, в 2024 году также завершится строительство трех объектов в Мантурово, Костроме и Кадые. Будет введена в эксплуатацию станция водоподготовки в поселке Красное-на-Волге, а также начнется первый этап работ по подключению поселка Караваево к центральной системе водоснабжения города Костромы. Кроме того, водоочистное оборудование установят в Мисково и деревне Кузьмищи Костромского района и поселке Молодежный Красносельского района.

Также помимо мероприятий программы «Чистая вода» в регионе производится установка водоочистного оборудования за счет средств областного и местных бюджетов.

(2024)|Фото: adm44.ru

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