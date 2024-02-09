Возле восстановленной после пожара Сосьвы снова сжигают отходы

Жители сгоревшей полгода назад Сосьвы только отходят от пожара, уничтожившего почти весь поселок, а рядом снова видны языки пламени. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.

По его словам, жители поселка сняли на видео, как возле лесопилки ИП Дитковского в непосредственной близи от леса сжигают отходы лесопиления.

Интересно, что управляющий другой лесопилки Газанфар Мамедов, находящийся сейчас в СИЗО по делу о пожаре, изначально указывал на ИП Дитковского как истинного виновника.

"Все это время он сообщает, что пожар в прошлом апреле начался именно от лесопилки ИП Дитковского, который постоянно сжигает отходы возле леса. Но следствие игнорирует этот факт и продолжает настаивать на виновности Мамедова и необходимости его нахождения в СИЗО. При этом реальный виновник пожара остается на свободе и продолжает незаконно сжигать древесные отходы, создавая опасность новой трагедии", - сообщил Краснов.

По данному факты направлены заявления в надзорные органы.

Напомним, что за Мамедова стоят горой сами жители Сосьвы, утверждая, что давно знают его семью. Они также обращают внимание на то, что только Мамедова посадили в СИЗО, пока другие фигуранты дела, которые реально имеют связи и могут скрыться, сидят дома под подпиской о невыезде.