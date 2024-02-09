Роспотребнадзор Югры нашел сальмонеллу в столовой Октябрьского района

Роспотребнадзор Югры обнаружил в столовой Октябрьского района сальмонеллу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сальмонеллы были выявлены в двух пробах сырья - в тушке и окорочках.

В столовой нарушалась поточность технологических процессов, условий хранения сырья и производства продукции общественного питания. На предприятии не контролировали сырье, продукты и объекты окружающей среды на контаминацию возбудителями сальмонеллезов. Работники столовой не проходили гигиеническое обучение.

По результатам проверок возбуждено пять дел об административных правонарушениях по ч. 1 и ч.2 статьи 14.43 КоАП РФ, ст. 6.6 КоАП РФ, ст. 14.45 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 50 тыс. руб.

Исследовано на микробиологические показатели качества 70 проб птицы и птицеводческой продукции, из них не отвечали гигиеническим нормативам две (2,9%).