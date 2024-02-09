Депутат из ЛНР высказался о назначении нового главкома ВСУ

Депутат народного совета ЛНР Владимир Поляков считает, что увольнение Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ – агония и уничтожение остатков украинских войск.

"Зеленский перешел к окончательному решению украинского вопроса и просто ведет этот народ на убой", - сказал РИА Новости Поляков.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не пользуется популярностью среди рядовых украинских военных. Один из собеседников издания из числа украинских военнослужащих, знакомый со стилем Сырского, сказал, что генерал получил прозвища "Мясник" и "Генерал 200". Также о Сырском отзываются как о "жестоком генерале советского образца", который не слишком заботится о сохранности солдатских жизней.