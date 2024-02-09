09 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Дело о смертельном пожаре в сауне Каменска-Уральского передано в суд

В Каменске-Уральском завершено расследование дела о пожаре в местной сауне, в результате которого погибли люди.

Напомним, возгорание произошло в июне прошлого года в сауне Vip'ka на улице Олега Кошевого. Пожар унес жизни двух женщин. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, фигурантом является 40-летний местный житель. Было установлено, что в 2020-2023 годах он переделал нежилое помещение в одном из домов под сауну и стал предоставлять ее за плату. Однако при реконструкции и перепланировке были допущены нарушения, которые привели к трагедии.

пожар в сауне в Каменске-Уральском(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как показало расследование, отделка путей эвакуации была выполнена горючими материалами, а помещения раздевалок не были оборудованы противодымными пожарными извещателями. Также сауна не имела автоматической пожарной сигнализации и огнетушителей, в комнате отдыха возле основного и запасного выходов хранились горючие материалы, а электрокаменка находилась на расстоянии менее 20 сантиметров от обшивки стен парилки.

По материалам дела, в ночь на 7 июня 2023 года в сауне находились две отдыхавшие молодые женщины, и в это время произошло самовозгорание горючих материалов в парной, в районе расположения электрической печки, что и стало причиной пожара. Экспертизы показали, что смерть женщин наступила от отравления окисью углерода.

пожар в сауне в Каменске-Уральском(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших полицейские территориального ОВД установили оперативно.

"Ими оказались местные жительницы 1987 и 2002 годов рождения. Обе они работали продавцами в одном из магазинов известной торговой сети. Их тела были обнаружены в сауне, а точнее говоря, на выходе из нее. Вероятно, они, надышавшись едким дымом, пытались добраться до запасного выхода, но сил выбраться, скорее всего, уже не хватило", - отметил полковник Горелых.

Сейчас дело направлено в суд. Как отметили в СК, обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Теги: сауна, пожар, суд, Каменск-Уральский


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