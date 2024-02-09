Глава Екатеринбурга анонсировал старт благоустройства набережной Исети и Литквартала

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о старте работ по благоустройству участка набережной реки Исети от улицы Куйбышева до парка имени В.В. Маяковского и Литературного квартала. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Работы по созданию единой набережной Исети "от ВИЗа до НИЗа" продолжатся и в наступающем благоустроительном сезоне. В частности, стартовала масштабная реконструкция обоих берегов реки Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов", - написал градоначальник.

По его словам, первый этап предусматривает работы по левому берегу в 660 м. Площадь дорожно-тропиночной сети составит 4,5 тыс. кв.м., а на 13,5 тыс. кв.м. проектом запланировано высадить деревья, кустарники, обустроить цветники, а также установить новую систему освещения, построить амфитеатры, детские игровые площадки и зоны для спокойного отдыха.

На втором же этапе начнутся работы на правом берегу. Проект планируется завершить в ноябре 2025 года. А вот преображенный Литквартал горожане смогут увидеть гораздо раньше - в середине августа текущего года. Для посетителей устроят тротуары, проведут озеленение территории, монтаж систем наружного освещения, видеонаблюдения, а также навигации и аудиооформление объекта.

На сегодняшний день уже выполнены необходимые демонтажные работы и полным ходом идет подготовка к монтажу восстановленного ограждения и сети уличного освещения.