09 Февраля 2024
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Политика В России Кировская область
Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Александр Соколов: Президент Владимир Путин четко обосновал позицию России в интервью американскому журналисту

Губернатор Кировской области после просмотра интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону поделился впечатлениями в соцсетях: "Сегодня мы наблюдаем абсолютную истерику западных элит. В странах так называемой «развитой демократии» уже давно нет свободы слова, они взяли за правило блокировать любые точки зрения, противоречащие их представлениям. Интервью нашего Президента прорывает эту информационную блокаду. Отсюда и такая истеричная реакция". 

По мнению губернатора, Владимир Путин четко и аргументированно обосновал нашу позицию: не просто необходимость, а неизбежность проведения специальной военной операции. 

александр соколов(2023)|Фото: kirovreg.ru

"Президент России четко дал понять, что мы едины и сильны как никогда. Мы готовы идти вперед до полного достижения целей СВО.  Это позиция нашего народа. За нами будет Победа, потому что за нами правда," –  уверен губернатор Александр Соколов.

интервью путина такеру карлсону(2024)|Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Теги: александр соколов, владимир путин, интервью позиция россии


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