Александр Соколов: Президент Владимир Путин четко обосновал позицию России в интервью американскому журналисту

Губернатор Кировской области после просмотра интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону поделился впечатлениями в соцсетях: "Сегодня мы наблюдаем абсолютную истерику западных элит. В странах так называемой «развитой демократии» уже давно нет свободы слова, они взяли за правило блокировать любые точки зрения, противоречащие их представлениям. Интервью нашего Президента прорывает эту информационную блокаду. Отсюда и такая истеричная реакция".

По мнению губернатора, Владимир Путин четко и аргументированно обосновал нашу позицию: не просто необходимость, а неизбежность проведения специальной военной операции.

"Президент России четко дал понять, что мы едины и сильны как никогда. Мы готовы идти вперед до полного достижения целей СВО. Это позиция нашего народа. За нами будет Победа, потому что за нами правда," – уверен губернатор Александр Соколов.