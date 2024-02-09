В Тюмени суд арестовал адвоката, который пытался похитить у Минфина пять миллионов рублей

Ленинский районный суд Тюмени отправил под стражу адвоката, который пытался похитить бюджетные средства Министерства финансов РФ в размере 5 000 000 рублей, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Подозреваемый - мужчина 1989 года рождения. Он обвиняется по ч.3 ст. 30, ч 4 ст. 159 УК РФ.

Сообщается, что с 1 июля 2019 года по 15 августа 2023 года он вместе с другим лицом предоставил в суд Тюмени документы об оплате вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи. Фактически же помощь не была оказана.



По решению суда, обвиняемый будет находиться под стражей по 23 марта 2024 года.