ЦИК показала, как будет выглядеть бюллетень на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия России утвердила текст и вид избирательного бюллетеня на выборах президента 15-17 марта.

В нем в алфавитном порядке размещены ФИО зарегистрированных кандидатов. Напротив каждого указаны краткие сведения: год рождения, место жительства и работы, кем выдвинут для участия в выборах. Также указана принадлежность кандидата к политической партии. Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета.

Всего избирательными комиссиями будет напечатано более 113 млн избирательных бюллетеней, сообщили в ЦИК.