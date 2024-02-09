В России появится Столица рассветов

Киров станет Столицей рассветов. Об этом было объявлено в ходе заседания регионального оргкомитета по празднованию 650-летия Кирова, которое прошло 9 февраля.

Для жителей и гостей города будет разработана специальная карта, где отметят лучшие смотровые площадки, на которых можно любоваться одним из самых красивых явлений природы — кировскими рассветами, сообщает пресс-центр Правительства Кировской области.

На заседании оргкомитета обсудили ключевые события юбилея города. Так, например, главным молодежным праздником в рамках юбилейных торжеств станет «Ночь города». В Кирове впервые в таком формате отметят День молодежи. Участников праздника ждет яркое шоу-дронов, которое проведут исходя из пожеланий самих молодых жителей региона. Тематика картин, которые «нарисуют» в небе дроны, сейчас прорабатывается. Учреждения культуры, спорта, молодёжной политики будут работать до часа ночи. Там организуют кинопоказы, выступления творческих коллективов, встречи с известными людьми, мастер-классы, ночные экскурсии и квесты. Завершится ночная программа встречей рассвета на набережной Грина – писателя-романтика.





«Главное, что в эту ночь юбилейным городом будет управлять молодежь. А мы лишь будем находиться рядом, помогать и поддерживать», — подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов.

Также 29 июня, в День молодежи, в Кирове планируют заложить первый камень в основание будущего кампуса мирового уровня, ведущим направлением которого станет станкостроение. Кампус предусматривает строительство новых учебных корпусов с лабораториями ЧПУ, промышленным оборудованием, промышленной робототехникой, электрических машин.

Всего же в рамках оргкомитета были определены три основные даты празднования юбилея: День города — 12 июня, Ночь города — с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (Вятки, Кирова) – 22 сентября.