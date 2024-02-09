В России появится Столица рассветов

09 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

В России появится Столица рассветов

Киров станет Столицей рассветов. Об этом было объявлено в ходе заседания регионального оргкомитета по празднованию 650-летия Кирова, которое прошло 9 февраля.

Для жителей и гостей города будет разработана специальная карта, где отметят лучшие смотровые площадки, на которых можно любоваться одним из самых красивых явлений природы — кировскими рассветами, сообщает пресс-центр Правительства Кировской области.

киров, вятка, панорама(2024)|Фото: kirovreg.ru

На заседании оргкомитета обсудили ключевые события юбилея города. Так, например, главным молодежным праздником в рамках юбилейных торжеств станет «Ночь города». В Кирове впервые в таком формате отметят День молодежи. Участников праздника ждет яркое шоу-дронов, которое проведут исходя из пожеланий самих молодых жителей региона. Тематика картин, которые «нарисуют» в небе дроны, сейчас прорабатывается. Учреждения культуры, спорта, молодёжной политики будут работать до часа ночи. Там организуют кинопоказы, выступления творческих коллективов, встречи с известными людьми, мастер-классы, ночные экскурсии и квесты. Завершится ночная программа встречей рассвета на набережной Грина – писателя-романтика.

александр соколов, совещание(2024)|Фото: kirovreg.ru

«Главное, что в эту ночь юбилейным городом будет управлять молодежь. А мы лишь будем находиться рядом, помогать и поддерживать», — подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов.

панорама города, киров осенью(2024)|Фото: kirovreg.ru

Также 29 июня, в День молодежи, в Кирове планируют заложить первый камень в основание будущего кампуса мирового уровня, ведущим направлением которого станет станкостроение. Кампус предусматривает строительство новых учебных корпусов с лабораториями ЧПУ, промышленным оборудованием, промышленной робототехникой, электрических машин.

Всего же в рамках оргкомитета были определены три основные даты празднования юбилея: День города — 12 июня, Ночь города — с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (Вятки, Кирова) – 22 сентября.

Теги: столица рассветов, 650-летие кирова, александр соколов, оргкомитет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети