Ким Чен Ын пообещал захватить Южную Корею

Глава Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея оккупирует территорию соседней республики в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности.

"Определение южнокорейских марионеток как наиболее вредоносного и неизменно главного врага нашей страны и принятие решения об оккупации их территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации в качестве национальной политики являются разумной мерой для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", - цитирует "Ъ" Ким Чен Ына.

В конце января в США не исключили что КНДР может предпринять военные действия в отношении Южной Кореи в ближайшие месяцы – слишком уж воинственно звучат теперь заявления Ким Чен Ына, чего раньше не было.