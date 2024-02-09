09 Февраля 2024
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Общество Приволжский ФО
Фото: Пресс-служба министерства культуры РФ

Общественников возмутил слишком откровенный вид "Родины-матери"

Активист из Башкирии требует изменить скульптуру "Родина-мать зовет!" в Волгограде. По мнению Расула Ахияретдинова, у одного из крупнейших в мире монументов слишком подчеркнуты половые признаки и изгибы фигуры.

Ахияретдинов заявляет, что и мусульманскую, и православную общественность устроило бы, если бы "откровенно торчащие соски" были прикрыты. Он записал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прикрыть скульптуре "срамные места". Также общественник углядел в знаменитом монументе, простоявшем в таком виде много десятилетий, "гомосексуальные моменты и падение нравственности".

"СССР сделал много ошибок, одна из них – эта статуя. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы требуем реконструкции", - заявил активист.

Между тем, накануне в Самаре арестовали девушку-блогера, которая в прошлом году опубликовала в соцсети видео, в котором "пощекотала" скульптуре грудь пальцем. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Девушка за свой поступок извинилась, затем уехала за границу, по возвращении ее задержали.

Теги: родина-мать зовет, скульптура, монумент, активисты


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