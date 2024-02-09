В 2023 году в России росли зарплаты

В 2023 г. зарплаты в России росли во всех отраслях как в номинальном, так и в реальном выражении. Максимальный прирост произошел в легкой и обрабатывающей промышленности, минимальный — в сферах доставки, рыболовецкой и лесной отрасли.

В январе – ноябре 2023 г. средняя зарплата по России выросла на 13,8% в номинальном выражении, достигнув 71 тыс. руб., пишет "Ъ". С учетом инфляции прирост составил 7,6%. Уровень безработицы уже по итогам всего года оказался одним из самых низких за последние 20 лет и составил 3,2%. Число занятых на фоне сокращения количества безработных выросло на 1,6 млн до 73,6 млн человек.

Напомним, осенью министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил, что сильно поднимать зарплату учителям нельзя, так как в школу пойдут "за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить". Его слова вызвали шквал критики даже среди депутатов Госдумы.