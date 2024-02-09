Мэрия Екатеринбурга: развязка у концерна "Калина" готова на 70%

В администрации Екатеринбурга назвали процент готовности дорожной развязки у концерна "Калина".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на данный момент общая строительная готовность объекта составляет 70%. В рамках первого и второго этапов завершены строительно-монтажные работы на путепроводе и открыто автомобильное движение по временной схеме. Кроме этого, завершены работы по монтажу конструктивных элементов путепровода.

Сейчас ведется устройство лестничных сходов и подземного пешеходного перехода. Также специалисты трудятся над устройством опор и ригелей, идут работы по установке шумозащитных экранов. А гидроизоляция и устройство асфальтобетонного покрытия начнутся после наступления плюсовой среднесуточной температуры.

Ранее сообщалось, что работы на развязке у "Калины" могли завершить в 2023 году – на год раньше, чем предусматривает контракт. В 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на строительство развязки было направлено 500 миллионов рублей.