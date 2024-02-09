В Щёлкове за январь 2024 года устранили 245 дорожных неровностей

С начала года в городском округе Щёлково зарегистрировано 288 ям, 245 из них уже устранено. Общая площадь устранённых неровностей составила 379 м². Рабочие латают ямы специальным асфальтобетонным составом, температура которого составляет от 190 до 250ºС. Это позволяет устранять ямы даже при минусовых температурах.

«Ремонт дорог в зимний период – наша обычная практика. На определённых участках из-за перепадов температур и активного траффика образуются ямы. Стараемся оперативно устранять все неровности, ведь это напрямую касается безопасности жителей и гостей округа», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

На этой неделе ямочный ремонт прошёл на улицах Беляева, Краснознаменская, Парковая и Заречная. Специалисты профильного отдела постоянно проводят мониторинг дорожных сетей.