Даванков предложил заменить часть чиновников на искусственный интеллект для сокращения расходов

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил за сокращение числа чиновников и отказ госструктур "от роскоши".

По подсчетам Даванкова, госбюджет в этом году только на содержание федеральных чиновников потратит 2 трлн руб. Парламентарий предложил заменить работу некоторых чиновников искусственным интеллектом (который, к тому же, не берет взяток).

В прошлом году главный лоббист внедрения ИИ Герман Греф предложил внедрить системы искусственного интеллекта в сфере госуправления, отметив, что ИИ "не понимает, зачем брать взятку". При этом нужно учесть, что в ряде областей заменить человека сложно и "вряд ли нужно вообще", добавил банкир.