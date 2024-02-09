09 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Журналиста Такера Карлсона в интервью с Путиным озвучил югорчанин

Диктор Югры Юрий Орлов в интервью Такера Карлсона и Путина озвучил американского журналиста. Он является неофициальным русским голосом Такера Карлсона и озвучивает многие другие программы и выпуски американского журналиста, сообщает медиа "Новости Югры".

"Вот уже шесть лет я занимаюсь проектом "Карлсон ТВ". В рамках этого проекта выпускаются переводы на русских язык и озвучка отрывков политических американских шоу, а также подкасты американских журналистов. Изначально этот проект носил название "Такер Карлсон на русском" и переводился и озвучивался там исключительно Такер Карлсон. В мою команду входят три диктора, включая меня и три переводчика, а также один рерайтер новостей. Мой голос считают таким "неофициальным русским голосом Такера Карлсона". Отрывки из проекта транслировались на федеральных каналах" - сообщил диктор. О проекте также писали и за рубежом в журнале Rolling Stone.

Интервью с Путиным он назвал "знаковым и историческим", в том числе для россиян, поскольку позицию России услышит весь основной мир, в том числе рядовые граждане.

Отдельно диктор Юрий Орлов заявил, что считает себя патриотом своего края.

"Белоярский чистый, очень красивый, а главное – спокойный город с доброжелательными жителями, которые давно стали мне родными", – отметил Орлов.

Теги: Такер Карлсон, журналист, интервью, Владимир Путин, Юрий Орлов


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