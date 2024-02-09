09 Февраля 2024
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Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

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Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге хотят изменить коэффициенты и оплату за размещение киосков

Владельцам киосков в Екатеринбурге, вероятно, вскоре придется пересмотреть свои расходы. Мэрия внесла в гордуму предложение, согласно которому будут введены дополнительные коэффициенты для размещения киосков и ларьков. Об этом заявляет начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин.

Дополнительные коэффициенты будут касаться, например, места размещения. Как пояснил Чаплыгин, на окраине и в центре города он должен отличаться. Ситуация также будет зависеть и от потока покупателей

"Проводя эту работу, мы видим, что некоторые НТО вносят неправомерно малую плату, которая является несправедливой, нерыночной. Например, на территории города действует 14 киосков по продаже лотерейных билетов, которые вносят ежемесячную плату от 60 руб. до 250 руб. Надо менять", - заявил чиновник, добавив, что экономически обоснованный подход к определению размера оплаты разработал Институтом экономики УрО РАН.

Чаплыгин также обратил внимание на то, что изменения в правилах будут касаться только новых договоров. Насколько это выгодно новичкам, придется определять самостоятельно, однако время есть только до осени. В случае, если гордума Екатеринбурга примет предложение, дополнительные коэффициенты введут уже с сентября.

Напомним, недавно на встрече со студентами УрФУ Екатерине Мизулиной пожаловались на огромное количество незаконных киосков по всему Екатеринбургу. Тогда глава Лиги безопасного интернета предложила опираться на опыт Москвы, где буквально за ночь снесли все подобные киоски.

Теги: Екатеринбург, коэффициент, оплата, киоск


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