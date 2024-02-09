В Кремле подтвердили "встречи" Путина и Кудрина по сделке с "Яндексом"

В Кремле заявили, что встречи Владимира Путина и Алексея Кудрина в период подготовки сделки по продаже российских активов "Яндекса" "имели место". "Но про внутреннюю кухню мы не говорим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее на вопрос о том, согласовывали ли сделку с администрацией президента, Песков ответил, что "никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует".

На протяжении минимум года ходили слухи о том, что Кремль так или иначе согласовывает параметры сделки через экс-главу Счетной палаты России Алексея Кудрина. Тот ушел в Яндекс советником и перестал быть публичной фигурой. Когда было объявлено о сделке, Кудрин кратко прокомментировал ситуацию: "Проделана большая работа. Процесс пошел".

В Кремле по поводу продажи "Яндекса" консорциуму российских инвесторов говорили: "Для нас важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране. <...> Можно приветствовать ту договоренность, которой акционеры достигли по продаже. Главным владельцем останется менеджмент компании, российский менеджмент — это тоже важно".