На Урале лжесотрудник ФСБ по видеосвязи обманул преподавателя колледжа

На Среднем Урале зафиксирован новый вид мошенничества. Жертвой стала 67-летняя женщина-педагог колледжа из Артемовского.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, преподавателю на телефон пришло сообщение якобы от ее непосредственного начальника, просившего оказать помощь представителю ФСБ. Но она не знала, что на самом деле письмо прислал не ее шеф, а аферист.

Затем жертве позвонил неизвестный якобы из финансового мониторинга и поведал, что на ее имя кто-то из недружественного государства пытается оформить кредит. Женщине настойчиво рекомендовали незамедлительно отправиться в банк и взять ссуду для блокировки мошеннической операции, а в противном случае пригрозили завести дело о госизмене.

"Учительница, отпросившись с работы, выполнила просьбу "доброжелателя" и оформила кредит на крупную сумму. Однако прежде чем отдать деньги, она все-таки усомнилась в порядочности звонившего. Женщине даже минуту не дали на раздумья – тут же ей по видеосвязи в одном из мессенджеров позвонил человек в форме ФСБ и убедил, что она все делает правильно, а советы ей дают, якобы, реальные сыщики. От неожиданно живого общения и напора со стороны липового силовика преподаватель в течение двух дней выполняла криминальные требования. А когда поняла, что попала в сети телефонных аферистов, было уже поздно. Оставалось лишь написать заявление в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество", - отметил полковник Горелых.

По его словам, педагог пополнила и без того обширный список доверчивых граждан, добровольно отдавших свои сбережения в руки преступникам. Только в 2023 году свердловчане перевели аферистам порядка 3 млрд рублей.

"Чтобы снизить "кривую" обмана земляков, представители МВД будут еще активнее посещать места их жительств и работы с целью разъяснения правил общения по телефону с неизвестными, кем бы они ни представлялись", - резюмировал Валерий Горелых.