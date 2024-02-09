В Тюменской области из-за погодных условий закрыли участок федеральной трассы

В Бердюжском районе Тюменской области в связи со сложными погодными и дорожными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 479-го по 498-й километр федеральной автодороги Курган - Челябинск - Омск - Новосибирск.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД, на дороге образовались корки стекловидного льда. Трасса стала очень скользкой, и потому движение по ней опасно.

Ограничение будет действовать до улучшения обстановки. Автоинспекторы работают во взаимодействии с дорожными службами.