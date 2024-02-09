В Кремле заявили о ревности после интервью Путина Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в американских средствах массовой информации после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону возник раскол по политическим взглядам, появилась профессиональная ревность.

"Со временем последует глубокий анализ интервью. То, что так или иначе интерес высокий, никто спорить не будет", - цитирует Пескова "Газета.Ru".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что интервью президента России журналисту Такеру Карлсону – событие, которого в России ждали с интересом, а на Западе – с нескрываемой тревогой. Контекст во многом определил содержание.