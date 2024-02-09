Из украинского плена удалось вернуть югорчанина

Из украинского плена удалось вернуть одного югорчанина. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Мужчина - контрактник из Сургута. Переговоры о его возвращении на Родину велись еще с лета прошлого года. По данным "Муксун", возвращенный из плена сургутянин - 60-летний сотрудник "Сургутнефтегаза".

Очередной обмен украинских и российских военнослужащих состоялся накануне. Это был третий по счету обмен в текущем году. Он прошел по схеме 100 на 100.

Всего с начала февраля в Югру вернулись из плена четверо военнослужащих.