09 Февраля 2024
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Армия и ВПК Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Повестки о постановке на воинский учет вручают в Подмосковье работникам общепита, недавно получившим гражданство

Сотрудники военного комиссариата городских округов Щёлково, Фрязино, Звёздный городок и Лосино-Петровский совместно с полицией МУ МВД «Щёлковское», сотрудниками Управления территориальной безопасности Администрации и сотрудниками военного следственного отдела СК России по Балашихинскому гарнизону провели проверку документов воинского учёта у граждан, работающих в местах торговли и точках общественного питания городского округа Щёлково.

вручение повесток мигрантам, полиция(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

«Соблюдение закона – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Наши службы в сотрудничестве с представителями силовых ведомств регулярно проводят рейды по выявлению нарушений закона в части воинской обязанности на территории округа. Эта работа, несомненно, будет продолжаться и расширяться», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

По итогам рейда четверым гражданам вручены повестки для постановки на воинский учёт. С ними проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения законодательства. Лицам не призывного возраста доведена информация о необходимости постановки на учёт в военный комиссариат. Кроме того, выявлены четыре человека без документов и регистрации. Они были задержаны сотрудниками полиции.

вручение повесток мигрантам(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

С начала года в Щёлкове к административной ответственности за нарушения правил воинского учёта привлечено 11 человек, 41 человек был поставлен на воинский учёт.

вручение повесток мигрантам, рынок(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Теги: повестки, гражданство, щелково


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