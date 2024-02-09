Повестки о постановке на воинский учет вручают в Подмосковье работникам общепита, недавно получившим гражданство

Сотрудники военного комиссариата городских округов Щёлково, Фрязино, Звёздный городок и Лосино-Петровский совместно с полицией МУ МВД «Щёлковское», сотрудниками Управления территориальной безопасности Администрации и сотрудниками военного следственного отдела СК России по Балашихинскому гарнизону провели проверку документов воинского учёта у граждан, работающих в местах торговли и точках общественного питания городского округа Щёлково.

«Соблюдение закона – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Наши службы в сотрудничестве с представителями силовых ведомств регулярно проводят рейды по выявлению нарушений закона в части воинской обязанности на территории округа. Эта работа, несомненно, будет продолжаться и расширяться», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

По итогам рейда четверым гражданам вручены повестки для постановки на воинский учёт. С ними проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения законодательства. Лицам не призывного возраста доведена информация о необходимости постановки на учёт в военный комиссариат. Кроме того, выявлены четыре человека без документов и регистрации. Они были задержаны сотрудниками полиции.

С начала года в Щёлкове к административной ответственности за нарушения правил воинского учёта привлечено 11 человек, 41 человек был поставлен на воинский учёт.