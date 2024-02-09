В Петербурге появится памятник Анатолию Кони

В северной столице заложили памятник юристу, судье Анатолию Кони.

Закладной камень памятника Анатолию Кони (9 февраля 1844 – 17 сентября 1927) открыли в день его 180-летия перед главным фасадом Российской национальной библиотеки в Петербурге, пишет ТАСС. Памятник откроют в июне 2024 г. в дни проведения Международного юридического форума.

Кони в 1878 г. вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич, стрелявшей в санкт-петербургского градоначальника Федора Трепова (1812-89).