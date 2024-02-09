Черный снег: стали известны причины недовольства властей работой Южно-Кузбасской ГРЭС

Стали известны подробности о причинах отзыва у Южно-Кузбасской ГРЭС паспорта готовности к отопительному сезону – ранее документ отозвало Минэнерго России без объяснения причин.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пояснила, что в ведомство обратился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев "с просьбой помочь в проверке ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС".

"От этой электростанции зависят города Калтана и Осинники (73 тысяч человек). Местные жители неоднократно сообщали о черном снеге из-за работы предприятия, жаловались на ухудшение качества воды и воздуха. Станция была построена в 1950-х, тогда она была лучшей в регионе. Теперь оборудование изношено, а предприятие требует модернизации", - сообщила Радионова.

По ее словам, Росприроднадзор готов отправить на ГРЭС специалистов для проведения экспертиз.

Южно-Кузбасская ГРЭС входит в группу "Мечел".

В этом отопительном сезоне в российских регионах произошло уже несколько крупных коммунальных аварий, в результате которых население оставалось без тепла и света. Власти винят в происходящем собственников, собственники – низкие тарифы и высокую изношенность инфраструктуры.