09 Февраля 2024
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Общество Ивановская область
Фото: ivoblduma.ru

Вице-спикер Ивановской думы Александр Фомин принял участие в открытии Года семьи в Кинешме

Накануне в Кинешме в Доме культуры «Октябрь» состоялось торжественное открытие Года семьи в Ивановской области. Участников мероприятия приветствовал заместитель председателя Ивановской областной Думы Александр Фомин, сообщает пресс-служба регионального парламента.

(2024)|Фото: ivoblduma.ru

«Семья – это главное в жизни каждого из нас, это близкие и родные люди – те, кого мы любим и о ком заботимся, кто вдохновляет нас на добрые дела. Поддержка и укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности, улучшение демографической ситуации являются в нашей стране ключевыми государственными приоритетами», – обратился к гостям праздника Александр Фомин.

(2024)|Фото: ivoblduma.ru

Парламентарий также отметил, что сегодня в Ивановской области проживают более 10 тысяч многодетных семей, из которых 766 – в Кинешме. По словам депутата, число многодетных семей в регионе за последние пять лет увеличилось на треть.

концерт, чебурашка(2024)|Фото: ivoblduma.ru

Гостями праздника стали многодетные и приемные семьи, в том числе, воспитывающие особенных детей, а также родители и жены участников СВО. Слова приветствия и благодарности за вклад в развитие города, укрепление семейных ценностей и заботу о своих близких участникам мероприятия также выразили депутат Государственной Думы Михаил Кизеев, заместитель председателя комитета по государственному строительству, законности и МСУ Ивановской областной Думы Анжелика Гатаулина, глава городского округа Кинешма Вячеслав Ступин и председатель Кинешемской городской Думы Михаил Батин.

Для всех присутствующих состоялся праздничный концерт, на котором выступили ведущие песенные и хореографические коллективы города.

детский концерт(2024)|Фото: ivoblduma.ru

Теги: год семьи, ивановская областная дума,


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