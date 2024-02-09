09 Февраля 2024
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Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В тобольском бизнес-центре мужчина, предположительно, убил свою невесту - главу юридической фирмы

В Тобольске тату-мастер в офисе БЦ "Югра" убил свою невесту - 38-летнюю директора юридической фирмы. О происшествии рассказали интернет-пользователи в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел вчера, около 17.00.

После убийства мужчина тоже скончался. У погибшей остались трое детей, самому младшему - три года. В комментариях коллеги погибшей пишут, что отец детей умер год назад.

По данным Ural Mash, мотивом преступления могла стать ревность. Пара собиралась пожениться, однако женщина заподозрила жениха в измене. Якобы у него была другая женщина, беременная от него, с которой у мужчины уже был общий ребенок.

Директор юрфирмы пригласила возлюбленного к себе в офис для разговора. Однако он на разговор пришел с ножом. Женщина погибла на месте от удара в сердце. Поиски подозреваемого начались сразу. Был объявлен план "перехват", машину предполагаемого преступника нашли, однако она была пустая. Подозреваемый найден у себя дома мертвым. На все ему хватило 20 минут.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Сообщается также, что за день до трагедии подозреваемый опубликовал на своей стене фото с невестой и признанием в любви.

Теги: невеста, юридическая фирма, БЦ Югра, убийство


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