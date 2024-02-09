09 Февраля 2024
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Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Официальный раскол в Литве: власти зарегистрировали экзархат Фанара

Власти Литвы зарегистрировали создание экзархата Фанара. В Минюсте республики заявили, что экзархат внесут в госрегистр юридических лиц. Местные власти открыто пошли на раскол православия.
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Напомним, Литва является канонической территорией Московского Патриархата. Православная митрополия на территории Литовского великого княжества была образована по решению Константинопольской Патриархии. Но в 1686 году патриарх Константинопольский Дионисий IV дал согласие на подчинение Литовской митрополии (как и Киевской) Московскому Патриархату. С тех пор Литва является канонической территорией РПЦ, что никем и никогда не оспаривалось, а по священным канонам и не может быть законным образом оспорено, так как 30-летний срок истек еще в начале XVIII века.

Однако в 2018 году году экуменический патриарх Варфоломей объявил новое учение о Церкви: что он стоит во главе всего православного мира и может единолично принимать любые решения. В прошлом году он приехал в Литву и пообещал создать там свой экзархат. Притом что, согласно священным канонам, на одной территории не может быть двух православных юрисдикций.

Предстоятель Литовской Церкви митрополит Виленский Иннокентий заявил об исторических решениях, которые потом будут характеризовать историки.

"Одни, возможно, скажут, что это незаконное вторжение на чужую каноническую территорию, другие - что это не только вторжение, но и легитимизация церковного раскола, а третьи - что это и то, и другое, или как-то иначе", - сказал митрополит.

Как и предполагало Накануне.RU, в Литве Фанар при поддержке местных властей пошел по украинскому сценарию.

Теги: раскол, церковь, литва, православие


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