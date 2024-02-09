В еще одной школе Щёлково готовятся к капремонту

08 февраля 2024 года, городской округ Щёлково. Капитальный ремонт скоро начнётся в школе №13 имени В.А. Джанибекова в микрорайоне Бахчиванджи. Сейчас рабочие готовят помещения к демонтажным работам.

Этим летом в школе обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, во всех внутренних помещениях будет сделан ремонт. После обновления школу ждёт поставка мебели и оборудования, сообщили в информационном центре городского округа Щёлково.

«Благодаря президентской программе и поддержке Правительства Московской области мы проводим капитальную модернизацию наших образовательных учреждений. В этом году в округе появится новая большая школа в Новом городке, а также состоится капитальный ремонт двух школ, детского сада и плавательного центра. Всё это позволит детям учиться и развиваться в комфортных условиях», — рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Общая площадь здания составляет ~5,300 м². Завершить капитальный ремонт планируется к началу нового учебного года.