"Уралвагонзавод" снова обжаловал решение о взыскании около 40 млн рублей

"Уралвагонзавод" вновь пытается обжаловать решение о взыскании с корпорации около 40 млн рублей задолженности.

Напомним, иск компании "УМК-Сталь" к "УВЗ" был подан в сентябре прошлого года. Речь шла о взыскании задолженности по договору поставки в связи с неисполнением обязательств по оплате поставленной продукции и неустойки. Общая сумма требований составляла около 40 млн рублей.

22 ноября дело было рассмотрено в Арбитражном суде Свердловской области, иск был полностью удовлетворен. В декабре "УВЗ" подал апелляционную жалобу, которую рассматривал Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми. 30 января он оставил решение без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Однако "Уралвагонзавод" продолжает добиваться пересмотра решения. На этот раз корпорация обратилась в Арбитражный суд Уральского округа. Как сообщается в электронной картотеке дел, на этой неделе от "УВЗ" поступили кассационная жалоба и ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Кроме этого, подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Свердловской области. Также направлено заявление об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта. Заседание по этому вопросу состоится 26 февраля.