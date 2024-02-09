СМИ: Верховный суд США не будет отстранять Трампа от участия в выборах президента

Верховный суд США, похоже, не станет запрещать Дональду Трампу участвовать в выборах президента. В суде завершились устные прения защиты и обвинения. Politico пишет, что суд "невероятно скептически отнесся к попытке исключить экс-президента из избирательных бюллетеней".

Издание считает, что жюри судей обеспокоено возможностью судов штатов решать, можно ли человеку участвовать в общенациональных выборах. Верховный суд опасается, что такой прецедент приведет к многочисленным искам.

При этом Верховный суд пока не рассматривает вопрос о причастности Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Пока неизвестно, когда суд вынесет свой вердикт, но, судя по всему, затягивать рассмотрение дела не будут.

Верховный суд рассматривает апелляцию Трампа на решение Верховного суда штата Колорадо. Он запретил Трампу участвовать в выборах. Суд Колорадо счел, что участие Трампа в выборах невозможно по 14-й поправке к Конституции США. Она гласит, что выдвигаться в президента не может мятежник и участник антигосударственных восстаний. А чуть ранее тот же суд постановил, что Трамп является мятежником, поскольку был участником штурма Капитолия в январе 2021 года. Примечательно, что суд штата Мичиган по аналогичному иску Трампа участником штурма однозначно не признал, заявив, что это нужно решить парламенту.