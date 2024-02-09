09 Февраля 2024
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Фото: Эван Гершкович, личный архив

"Жест доброй воли". Путин рассказал, после чего журналиста Гершковича могут вернуть в США

Президент Владимир Путин рассказал, при каких условиях задержанного в Екатеринбурге американского журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича могут вернуть обратно в США. По его словам, Америка должна быть открыта для таких же "жестов доброй воли" со своей стороны.

Соответствующий вопрос главе государства задал журналист Такер Карлсон. На это президент ответил, что на предлагаемый "жест доброй воли" России еще ни разу не отвечали аналогичным жестом.

"Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся, и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться",— пояснил Путин.

Во время интервью он также рассказал, что Гершкович пытался получить секретные данные для американских спецслужб, однако, делал он это по собственной воле или был втянут - пока неизвестно. Президент также отметил, что держать журналиста в заключении бессмысленно.

Напомним, в конце прошлого месяца Лефортовский суд Москвы до 30 марта продлил срок ареста Эвану Гершковичу. Журналиста обвиняют по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Следствие засекретило расследование дела.

Ранее Путин также высказывался о возможной выдаче США Пола Уилана и Эвана Гершковича

Теги: Путин, Гершкович, журналист, США


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