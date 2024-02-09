В Щёлкове прошла встреча с бизнесом на три округа: Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский

В городском округе Щёлково состоялась встреча с бизнесом на три округа: Щёлково, Фрязино, Лосино-Петровский. Главы и сотрудники администраций трёх округов, представители Министерства инвестиций Московской области, депутаты Госдумы и Мособлдумы, государственные контролирующие и надзорные органы и 50 крупнейших предпринимателей поговорили о федеральных и региональных мерах поддержки, командной работе и будущем развитии.

«Более трёх лет сопровождаем каждого обратившегося предпринимателя. Сегодня многие отметили, что с нами всё получается быстро и просто. Будем расти и развиваться вместе. Цель у нас - в трёх округах - одна: сильный бизнес, дающий рабочие места и постоянно двигающийся вперёд», - рассказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Сейчас в муниципалитетах реализуется целый комплекс мер поддержки: «Земля за 1 рубль»; «Недвижимость за 1 рубль»; субсидии на покупку нового оборудования; субсидия «Модернизация» и «Лизинг»; гранты и субсидии молодым предпринимателям; новый проект «ЦУР бизнес». Итогами встречи стали комплексный обмен мнениями по множеству вопросов, а также установление дополнительных контактов между представителями власти и бизнеса.