В Совфеде сообщили, с каким настроем ждали в России и на Западе интервью Путина Карлсону

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что интервью президента России журналисту Такеру Карлсону – событие, которого в России ждали с интересом, а на Западе – с нескрываемой тревогой. Контекст во многом определил содержание.

"Многое из сказанного является очевидным для нас, но мы не до конца осознаем, в какой ситуации находится западный обыватель. А он находится сейчас почти в ситуации советских людей за железным занавесом", - написал Косачев в своем telegram-канале.

Далеко не все из сказанного Путиным будет понято и принято, но прогресс в том, что люди хотя бы услышат иную точку зрения, считает Косачев. В интервью прозвучало то, что на Западе любят называть "мощным сигналом": Россия абсолютно открыта к переговорам, и она уже доказала весной 2022 г. в Стамбуле, что не только готова, но и способна договариваться.

"Ключевым, на мой взгляд, является следующий посыл от российского лидера: давайте играть по правилам. Как ни парадоксально, но именно Россия выступает за порядок, который основан на реальных, всеми соблюдаемых правилах", - считает сенатор.

Ключевая проблема – в том, что в России в свое время произошла та самая "перестройка", которую так приветствовали на Западе, приняв ее, в конце концов, за капитуляцию нашей страны.

"А вот на Западе перестройка не произошла, и либо США и их союзники наверстают упущенное 30 лет назад и адаптируются к новым многополярным условиям, либо будут бесконечно конфликтовать со всем остальным миром, ставя его на грань катастрофы. Выбор – за ними. Это – четкая позиция Владимира Путина", - считает Косачев.