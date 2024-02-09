В Совфеде сообщили, с каким настроем ждали в России и на Западе интервью Путина Карлсону

09 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Совфеде сообщили, с каким настроем ждали в России и на Западе интервью Путина Карлсону

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что интервью президента России журналисту Такеру Карлсону – событие, которого в России ждали с интересом, а на Западе – с нескрываемой тревогой. Контекст во многом определил содержание.

"Многое из сказанного является очевидным для нас, но мы не до конца осознаем, в какой ситуации находится западный обыватель. А он находится сейчас почти в ситуации советских людей за железным занавесом", - написал Косачев в своем telegram-канале.

Далеко не все из сказанного Путиным будет понято и принято, но прогресс в том, что люди хотя бы услышат иную точку зрения, считает Косачев. В интервью прозвучало то, что на Западе любят называть "мощным сигналом": Россия абсолютно открыта к переговорам, и она уже доказала весной 2022 г. в Стамбуле, что не только готова, но и способна договариваться.

"Ключевым, на мой взгляд, является следующий посыл от российского лидера: давайте играть по правилам. Как ни парадоксально, но именно Россия выступает за порядок, который основан на реальных, всеми соблюдаемых правилах", - считает сенатор.

Ключевая проблема – в том, что в России в свое время произошла та самая "перестройка", которую так приветствовали на Западе, приняв ее, в конце концов, за капитуляцию нашей страны.

"А вот на Западе перестройка не произошла, и либо США и их союзники наверстают упущенное 30 лет назад и адаптируются к новым многополярным условиям, либо будут бесконечно конфликтовать со всем остальным миром, ставя его на грань катастрофы. Выбор – за ними. Это – четкая позиция Владимира Путина", - считает Косачев.

Теги: Такер Карлсон, Владимир Путин, Констентин Косачев, интервью


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.02.2024 07:50 Мск Медведев поделился ощущениями от интервью Путина Карлсону
Ранее 09.02.2024 00:04 Мск Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью у Путина
Ранее 08.02.2024 03:00 Мск Экс-разведчик США: интервью Карлсона с Путиным будет "бомбой"
Ранее 07.02.2024 20:39 Мск ЕС может рассмотреть введение санкций против Карлсона за интервью с Путиным
Ранее 07.02.2024 13:24 Мск Песков назвал фейком появление выдержек из якобы стенограммы интервью Путина Карлсону
Ранее 07.02.2024 12:15 Мск Названа возможная дата публикации интервью Путина Карлсону
Ранее 07.02.2024 10:04 Мск Белый дом опроверг слова Карлсона о попытке сорвать интервью с Путиным
Ранее 07.02.2024 02:06 Мск Анонс интервью Карлсона с Путиным набрал более 20 млн просмотров
Ранее 07.02.2024 00:09 Мск Журналист Карлсон подтвердил, что возьмет интервью у Путина
Ранее 05.02.2024 12:46 Мск Песков ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону
Ранее 25.09.2023 12:39 Мск Экс-ведущий Fox News обвинил Белый дом в запрете на интервью с Путиным

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети