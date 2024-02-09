Админа канала "Кремлевский мамковед" приговорили к 2,5 годам колонии за вымогательство у мужа Тины Канделаки

Хамовнический районный суд Москвы приговорил админа Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Садовова обвиняли в вымогательстве у директора госкорпорации "Ростех" по особым поручениям Василия Бровко 800 тыс. руб. "под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких" (к слову, среди близких Бровко есть, например, его жена Тина Канделаки). Обвинение сочло, что Садовов действовал в сговоре со своим сыном и другими сообщниками.

В ходе расследования Садовов полностью признал вину, заключил сделку со следствием и "в полном объеме возместил Бровко В.Ю. причиненный ущерб", говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Дело Станислава Садовова (сын админа канала) также находится на рассмотрении в суде.