Медицина завтрашнего дня - в Ленобласти открыли инновационный многопрофильный комплекс "Белоостров"

Сто тысяч пациентов в год сможет принимать и лечить многопрофильный медицинский комплекс "Белоостров", открывшийся во Всеволожском районе Ленинградской области. Особенно важно, что в этой современной клинике смогут проходить лечение жители самой Ленинградской области, Санкт-Петербурга и из других регионов страны.

Накануне это инновационное и масштабное медицинское учреждение посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня очень важное, знаковое событие. В одной из крупнейших агломераций открылся суперсовременный, высокотехнологичный многофункциональный медицинский центр. Увиденное впечатляет. И по масштабу инфраструктуры, и по новейшим медицинским технологиям, многие из которых являются отечественными разработками», – отметила, осмотрев медицинский центр, Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации уверена, что медицинский центр "Белоостров" не имеет аналогов в России. "Открытие такого медицинского центра мирового уровня означает, что пришло время инвестировать в свою страну, в человеческий капитал, и точно не ошибетесь!", - сказала Валентина Матвиенко.

Отметим, что медцентр "Белоостров" - самый большой в стране комплекс, возведенный полностью на частные средства. На 30 с лишним гектарах разместился многопрофильный центр, площадью 112 000 метров квадратных. В медцентре смогут проходить высокотехнологичное лечение пациенты с самыми различными заболеваниями для пациентов любых возрастов. На базе клиники созданы уникальные условия для оказания качественной и безопасной медицинской помощи, основанные на передовых стандартах ранней диагностики и лечения, в том числе онкозаболеваний.

«Символично, что клиника высоких технологий «Белоостров» открыта именно сегодня ― в День науки. Все, что создано в этом «медицинском городе» от архитектурных решений до линейного ускорителя для фотонной терапии и обеззараживающих воздух ламинарных потолков ― инновационные разработки ученых: российских и зарубежных. Медицинский центр в Юкковском поселении Ленобласти ― построен на частные средства, но помимо платных услуг будет работать по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, клиника высоких технологий «Белоостров» - это флагманский проект Группы компаний «Мой медицинский центр». И первый в России «медицинский город», созданный для комфортного лечения по всем направлениям амбулаторной и хирургической помощи. Самые современные и высокотехнологичные решения применялись на этом объекте с начала строительства и до запуска в эксплуатацию. Клиника построена с использованием самых современных технологий в архитектуре медучреждений и цифровизации деятельности, что позволяет обеспечивать не только комфорт, но и медицинскую безопасность пациентов и медиков.

Клиника оснащена самым современным и во многом уникальным медицинским оборудованием - аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательной аппаратура последнего поколения, система ламинарных потолков, которая позволяет фактически полностью обеззараживать воздух, инновационные видеосистемы для эндоскопической хирургии, автоматизированный центром стерилизации медицинского оборудования с ИТ-технологиями персонифицированного контроля движения инструментария. В клинике установлены биплановый ангиограф, линейный ускоритель для фотонной терапии последнего поколения, интраоперационная КТ, пневмопочта для оперативного проведения лабораторных исследований. Всего в клинике ― более 2,5 тысяч единиц самого технологичного оборудования. В составе комплекса ― более 20 операционных и 420 коек.

Клиника включена в программы медицинского страхования ― как добровольного, так и обязательного. Получить медицинскую помощь, в том числе бесплатно, по полису ОМС, здесь могут жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также других регионов России.