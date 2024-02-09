Прикамский поселок Куеда остался без воды из-за пожара на газопроводе

Поселок Куеда остался без воды из-за взрыва и пожара на газопроводе. По словам главы Куединского округа Флорида Бадртдинова, были повреждены линии электропередач, питающие водозаборные скважины, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время допуск к поврежденным линиям электропередач запрещен. Следственным комитетом проводятся следственные мероприятия. По окончании оперативно розыскных мероприятий, электроснабжение на скважинах будет восстановлено и подача воды потребителям возобновится.



Питьевую воду граждане могут набрать в седьмой котельной поселка Куеда, по ул. Трактовая 26 и УМТП "Куединские тепловые сети" по адресу: поселок Куеда, ул. Ветеринарная 6.

Напомним, 8 февраля, в 22.00 поступило сообщение о пожаре в поселке Куеда. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений. Пожар был ликвидирован в 23.35 на площади 238 кв. м.

На тушение пожара направлены силы и средства в количестве 71 человек и 23 единицы техники, в том пожарный поезд. От МЧС России 52 человека личного состава и 15 единиц техники.

В результате взрыва загорелся грузовой поезд. Огонь перекинулся на жилые дома. Пострадали восемь человек. Пять из них были госпитализированы. В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.