Большинство россиян сочли обстановку в своем окружении спокойной

Четверо из десяти россиян (39%) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 54% сказали, что у близких спокойное настроение.

Опрос провел 2-4 февраля фонд "Общественное мнение". Он состоялся в 104 населенных пунктах 53 субъектов России, опрошены 1,5 тыс. респондентов.

В августе 2023 г. выяснилось, что настроения россиян попали в настоящую турбулентность. Сначала уровень тревожности граждан резко повысился, но уже неделей позже снизился до январского минимума.