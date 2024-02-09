09 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

При обрушении дома в уральском селе Бродово погиб пенсионер

На Среднем Урале выясняют обстоятельства гибели пенсионера. Его дом оказался разрушен.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 9 февраля в селе Бродово. Предварительно установлено, что обрушение стены и перекрытия в частном доме по улице Тагилстроевской произошло в результате хлопка расширительного бака для воды. Незадолго до этого бак ремонтировался пожилым мужчиной, который впоследствии погиб.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, выезжавшие на место сотрудники отделения полиции №1 Петрокаменского района установили личность погибшего: им оказался хозяин жилища 1949 года рождения. В момент происшествия он находился дома со своей женой 1955 года рождения.

"Накануне вечером супруги легли спать, а около 00:30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Хозяйка успела выбежать на улицу, а ее муж выбраться не сумел, его придавило обрушившейся плитой. Спасти его жизнь, к сожалению, не удалось. Женщина доставлена в районную больницу с ушибами и закрытым переломом лодыжки, последующая госпитализация ей не потребовалась. Сегодня утром с привлечением тяжелой техники работа на месте обрушения дома продолжится. Предварительно, инцидент не носит криминальный характер. Разрушение дома произошло по причине мощного гидроудара. Семья благополучная, на учете не состоит, спиртным не злоупотребляет", - отметил полковник Горелых.

Сейчас следователи СК ведут осмотр места и опрашивают очевидцев. Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: село, дом, обрушение, полиция, СК


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