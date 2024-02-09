В футболе появятся синие карточки

В футболе введут синие карточки. За ее получение игрок будет удаляться на 10 минут, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в Международном совете футбольных ассоциаций, который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.

По данным издания, измнения уже утверждены и вскоре будут объявлены. Синяя карточка будет показываться за "тактические нарушения", когда цинично сорван потенциально опасный момент без стремления сыграть в мяч (за пределами штрафной площадки). Второй причиной синей карточки будет спор с судьей. Две синие карточки приравниваются к красной.

Нововведение может появиться уже со следующего сезона. Но не решено, введут ли его сразу везде или только в низших лигах для обкатки.