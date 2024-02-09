Новый главком ВСУ не пользуется популярностью у военных - СМИ

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не пользуется популярностью среди рядовых украинских военных, пишет Politico. Один из собеседников издания из числа украинских военнослужащих, знакомый со стилем Сырского, сказал, что генерал получил прозвища "Мясник" и "Генерал 200".

Также о Сырском отзываются как о "жестоком генерале советского образца", который не слишком заботится о сохранности солдатских жизней.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку популярного генерала, главкома ВСУ Валерия Залужного. Пока не известно, останется ли тот в команде главы государства. Ранее сообщалось, что Залужный отказался от постов советника и помощника президента и не хотел по собственному желанию покидать пост.