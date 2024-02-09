В Екатеринбург ожидают визит президента Путина

В екатеринбурге ждут с визитом президента России Владимира Путина. Как сообщают СМИ со ссылками на свои источники, глава государства намерен посетить уральскую столицу уже в конце следующей недели.

Предполагается, что Путин приземлится в "Кольцово" и, помимо Екатеринбурга, может посетить "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле и предприятия в Верхней Пышме.

В департаменте информполитики региона новость пока не комментируют, предлагая обратиться в пресс-службу Кремля. Однако неофициальный Telegram-канал мэрии Екатеринбурга новость подтвердил.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел на изоляцию перед приездом президента. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов находится на рабочем месте", - говорится в сообщении.