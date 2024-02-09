В Тюмени будут судить 70-летнюю цыганку, которая прятала наркотики в рыбе

70-летняя цыганка купила наркотики в Екатеринбурга для продажи в Тюмени и спрятала их в рыбу, находившуюся в двух пакетах.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области, женщину остановили сотрудники полиции и ФСБ. Пакет с тушками рыбы, внутри которых находились свертки с наркотиком обнаружили во время досмотра автомобиля. Из незаконного оборота изъято более 800 граммов синтетического наркотика, предназначенного для сбыта.

На период следствия женщина была помещена под домашний арест. В отношении неустановленного лица, у которого обвиняемая купила наркотики, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.