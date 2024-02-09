09 Февраля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников заявил, что программу строительства служебного жилья в Новосибирской области продолжат

В Новосибирской области в 2024 году планируют построить 36 домов по программе строительства служебного жилья. На совещании по развитию строительной отрасли Губернатор Андрей Травников подтвердил — программа будет продолжена в регионе.

Эта программа важна не только для специалистов, получающих жильё, но и для районов, которые с её помощью привлекают на свои территории врачей, учителей, работников культуры, сообщает пресс-служба Правительства региона.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области программа строительства и приобретения на первичном рынке служебного жилья реализуется с 2019-го года. Начиная с 2021-го года строительство жилья для детей-сирот и служебного жилья объединено в систему.

С каждым годом строители в рамках программы возводят всё больше домов. Так, в 2021-м году было построено семь домов, в 2022 — 16, в 2023 — уже 32, в плане 2024-го года — 36 домов, доложил Губернатору министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Из года в год увеличивается количество предоставленных служебных квартир: с 45-ти в 2021-м году до 131 в 2023-м году. План 2024 года — 168 служебных квартир.

Программы строительства служебного жилья в настоящее время утверждены в пяти субъектах Сибирского федерального округа. И Новосибирская область среди них является лидером по объёмам финансирования: в период 2021-2023 годов на строительство служебного жилья в нашем регионе было направлено 1,46 млрд рублей.

Такое жильё предоставляется работникам государственных и муниципальных учреждений, муниципальным служащим, участковым уполномоченным полиции. По данным министерства строительства, на данный момент среди получивших служебные квартиры, 40 процентов — педагоги, 25 – работники здравоохранения, пять процентов – участковые, 30 процентов — остальные категории работников муниципальных учреждений.

малоэтажное строительство, дом(2024)|Фото: nso.ru

Также на совещании обсудили утверждение проектов для строительства служебного жилья. Подобраны оптимальные проекты повторного применения строительства девяти, двенадцати- и тринадцатиквартирных домов.

Теги: строительство служебного жилья, андрей травников, служебные квартиры, объем финансирования


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