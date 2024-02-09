У учителей появится спецтариф "Учительский"?

Для учителей можно создать специальный тариф на мобильную связь и интернет "Учительский". С таким предложением выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая направила обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Читайте также: Слова оренбургского губернатора о повышении зарплат возмутили учителей

Она считает, что тариф должен касаться учителей, работающих не менее трех лет. Это актуально потому, что ежемесячная стоимость тарифа у любого мобильного оператора для реализации базовых потребностей учителя в связи и интернете составляет около 900 рублей. А учителя в сельских школах и вовсе вынуждены тратить около 7% своей зарплаты на оплату этих услуг. Спецтариф хорошо поддержал бы учителей.

В его рамках педагогам будет ежемесячно предоставляться бесплатно 35 Гб мобильного интернета с безлимитным трафиком в мессенджерах, 500 СМС-сообщений и 500 минут мобильной связи и быть доступным у ключевых операторов мобильной связи.

Проблема во многом вызвана низкой зарплатой учителей. Медианная зарплата учителя в России на одну ставку составляет около 20 тыс. рублей "чистыми". Год педагога и наставника в этом отношении ничего не изменил.