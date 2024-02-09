У учителей появится спецтариф "Учительский"?
Для учителей можно создать специальный тариф на мобильную связь и интернет "Учительский". С таким предложением выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая направила обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Она считает, что тариф должен касаться учителей, работающих не менее трех лет. Это актуально потому, что ежемесячная стоимость тарифа у любого мобильного оператора для реализации базовых потребностей учителя в связи и интернете составляет около 900 рублей. А учителя в сельских школах и вовсе вынуждены тратить около 7% своей зарплаты на оплату этих услуг. Спецтариф хорошо поддержал бы учителей.
В его рамках педагогам будет ежемесячно предоставляться бесплатно 35 Гб мобильного интернета с безлимитным трафиком в мессенджерах, 500 СМС-сообщений и 500 минут мобильной связи и быть доступным у ключевых операторов мобильной связи.
Проблема во многом вызвана низкой зарплатой учителей. Медианная зарплата учителя в России на одну ставку составляет около 20 тыс. рублей "чистыми". Год педагога и наставника в этом отношении ничего не изменил.